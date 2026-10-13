Le tende degli studenti davanti a Montecitorio contro il caro affitti

Roma, 13 ott. (askanews) - La protesta degli studenti contro il caro affitti, esplosa in Spagna e seguita da massicce proteste in Francia sulla mala gestione del sistema educativo, è arrivata in Italia davanti a Montecitorio, sede della Camera, dove alcuni esponenti dell'Unione degli Universitari hanno piantato quattro tende per lanciare la mobilitazione nazionale dal titolo "Cara Italia, quanto ci costi?".

A sostenere l'iniziativa è arrivato anche il segretario della Cgil Maurizio Landini, che ha incontrato i giovani dimostranti. "È una battaglia di civiltà, qui non si sta rappresentando una parte, ma un'idea di Paese che chiede a tutte le forze politiche, di governo e di opposizione, di cambiare le leggi sbagliate che in questi anni sono state fatte. È proprio un problema di cambiamento del modello sociale ed economico per noi stiamo ponendo e credo questi giovani stiano ponendo", ha detto.

"È una lotta che riguarda tutti noi - ha aggiunto Landini - perché stanno rivendicando il diritto ad avere un futuro, ad avere una scuola che funzioni e la possibilità di garantire a tutti il diritto di poter studiare".