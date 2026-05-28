Le stazioni di ricarica prezioso asset strategico

Milano, 28 mag. (askanews) - Le stazioni di ricarica elettrica, rappresentano un prezioso asset strategico per centri commerciali, retail park, outlet e high street. Si è parlato di questo al MAPIC Italy, l'evento più importante dedicato al mercato immobiliare commerciale in Italia e punto di riferimento per il Retail Real Estate, che si è svolto il 27 e 28 maggio nei padiglioni di Rho Fiera a Milano.

Un tema, quello degli spazi dedicati alla ricarica, molto caro a Powy, società che possiede, sviluppa e gestisce la principale rete indipendente italiana di infrastrutture di ricarica pubblica per veicoli elettrici. Ha parlato così Costantino Fassino, Chief Business Development and Sales Officer di Powy: "Nel Real Estate abbiamo tanti partner attuali e partner futuri. Li chiamo partner perché sono soggetti con i quali facciamo degli investimenti di lungo termine e non semplicemente dei clienti. E' un ambito, quello rappresentato dal MAPIC, nel quale ormai operiamo con successo da tanti anni".

Il potenziamento dell'infrastruttura elettrica, per favorire una mobilità sempre più sostenibile, passa attraverso la creazione di stazioni di ricarica, che diventano un prezioso asset strategico. "La ricarica non è più un elemento opzionale, ma diventa un elemento funzionale affinché il retail park possa davvero attrarre i clienti e offrire un servizio completo. Il nostro obiettivo è quello di creare valore per il centro commerciale e dare modo al cliente di poter avere un'esperienza di ricarica, come dico sempre, "in ombra" rispetto alla sua esperienza di shopping. Quindi per fare in modo che la ricarica non sia un problema, ma che avvenga mentre lui fa la sua esperienza commerciale" ha proseguito Fassino.

Powy gode di un network composto da diverse tipologie di infrastrutture di ricarica (da quick, a fast ad ultra-fast), situate in location altamente strategiche e in grado di fornire energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili, così da offrire soluzioni all'avanguardia, adatte a tutte le esigenze. "Siamo uno dei pochissimi operatori sul mercato che offre soluzioni di ricarica che vanno dalla bassa tensione, con ricarica lenta a 22kW, fino all'HPC. Quindi una soluzione di ricarica con tempi che variano a seconda delle esigenze del centro commerciale e del cliente. Proprio perché ogni centro commerciale è una storia a sé, noi non forniamo pacchetti standard, ma vogliamo studiare con i nostri partner soluzioni che siano customizzate per loro e per i loro clienti. In questo noi siamo leader di mercato in questo momento" ha concluso Fassino.

Powy guarda al futuro e alle nuove opportunità di sviluppo, mantenendo sempre al centro il tema della sostenibilità. In questo contesto, il MAPIC Italy si conferma un acceleratore di incontri tra professionisti e realtà anche molto diverse tra loro, capaci però di convivere e collaborare per dare nuova vita e nuovo valore agli spazi.