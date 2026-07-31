Le star coreane sfilano sul red carpet dei Blue Dragon Series Awards

Incheon (Corea del Sud), 31 lug. (askanews) - Le star sudcoreane sfilano sul red carpet della quinta edizione dei Blue Dragon Series Awards, un premio dedicato alle piattaforme di streaming, a Incheon, in Corea del Sud. Nelle immagini di Afp, le attrici sudcoreane Shin Hye-sun e Lim Yoona, gli attori sudcoreani Kim Seon-ho, Park Hae-soo e Byeon Woo-seok. E ancora: l'attrice Park Bo-young, l'attore Kim Woo-bin, l'attrice Go Youn-jung, l'attore Hyun Bin e, infine, l'attrice Kim Go-eun. Tutti giovani e famosissimi, non solo nel loro Paese, qualcuno fa il gesto del "finger heart", divenuto celebre nel k-pop.