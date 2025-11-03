Le sfide del corpo, al Mart di Rovereto una mostra verso le Olimpiadi

Rovereto, 3 nov. (askanews) - Dai rimandi alla mitologia classica fino alle imminenti Olimpiadi invernali: il Mart di Rovereto ha inaugurato una grande mostra dedicata allo sport, dal significativo titolo di "Le sfide del corpo", curata dal direttore dell'Istituto italiano di cultura di Parigi Antonio Calbi insieme a Daniela Ferrari del museo trentino, che ci ha introdotto nell'atmosfera del progetto espositivo. "È un viaggio lungo due millenni - ci ha detto - alla ricerca delle opere che hanno rappresentato lo sport, le gesta di atleti e atlete, cercando di mettere in luce la forza, la potenza, la fatica del gesto atletico, le trasformazioni che il corpo subisce. Del resto l'atleta è come se fosse lo scultore del proprio corpo, lo modella durante tutta la fatica che porta naturalmente a un continuo allenamento, fino ad arrivare a delle forme che possono sembrarci perfette, addirittura possono somigliare a quelle degli antichi dei, degli eroi, degli atleti che venivano rappresentati nell'antichità".

Articolato in otto sezioni tematiche, il percorso ospita 350 opere, oggetti, cimeli, documenti. Le suggestioni sono molteplici e si incontrano Muybridge e Boccioni, Studio Azzurro a Marzia Migliora, Bartali e Coppi, ma pure a Grazia Toderi, passando magari per Dudovich, Pasolini, Mapplethorpe e Carla Fracci. E come immagine simbolo è stata scelta una fotografia di Fabrizio Ferri, che a fine anni Novanta ha cambiato il modo di rappresentare gli sportivi.

"Io proposi di portare questi atleti nel deserto - ci ha spiegato il fotografo - quindi decontestualizzare lo sport, tolto dalle arene, tolto dagli stadi, tolto dai palchi, dal pubblico, da tutto questo e quindi questo deserto in qualche modo, oltre ad avere questa luce magica, è anche un po' una emancipazione dal tempo".

Iconografia e gesto, danza e corpi politici, ragionamenti sul senso del limite e sulle possibilità di valicarlo: la mostra del Mart apre spazio a molte riflessioni e a molti modi di guardare il corpo. Così come a molti modi di pensare l'arte quando si pone in relazione diretta con la nostra vita.