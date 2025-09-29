Le Regioni, la forza dell'Italia al WTTC Global Summit di Roma

Milano, 29 set. (askanews) - "Le Regioni sono fondamentali perché raccontano le specificità dei loro territori: è questo il nostro grande valore". Con queste parole il ministro del Turismo Daniela Santanchè ha aperto la conferenza stampa dedicata alle Regioni al WTTC Global Summit 2025, in corso all'Auditorium Parco della Musica "Ennio Morricone" di Roma.

I rappresentanti regionali hanno presentato la varietà dell'offerta turistica italiana: dal mare alla montagna, dai parchi naturali ai borghi, dall'enogastronomia al turismo sportivo e del benessere. Un mosaico di esperienze che, messo insieme, compone la vera forza dell'Italia.

Il ministro del Turismo ha sottolineato l'importanza del lavoro congiunto delle istituzioni sui singoli territori, ma ha sottolineato che è l'Italia nel suo complesso il marchio da promuovere: "Il made in Italy - ha detto Daniela Santanchè - Questo sicuramente, perché è un elemento competitivo importante per far crescere e prosperare le nostre aziende. Le regioni sono fondamentali perché raccontano di una specificità ed è bene perché ci consente di avere offerte turistiche molto più appealing, molto più sexy, ma sempre tutto sotto il cappello Italia".

Molti interventi hanno puntato su tre concetti chiave: destagionalizzazione, per ampliare i periodi di vacanza oltre i picchi estivi; delocalizzazione, per distribuire i flussi turistici al di fuori delle città d'arte più congestionate; innovazione, con strumenti digitali e intelligenza artificiale per monitorare i flussi e personalizzare le esperienze.

Al centro anche i borghi e l'entroterra, con incentivi e progetti per rivitalizzare aree meno battute. Cresce la microricettività, si investe nelle infrastrutture leggere come cammini e ciclabili, si punta su eventi sportivi e culturali per attrarre nuovi segmenti di visitatori.

La conferenza ha visto anche la partecipazione di Italcares, piattaforma digitale nazionale co-finanziata dal Ministero del Turismo che porta all'estero il modello italiano del turismo medicale, termale e del benessere, con un'offerta che guarda ai mercati internazionali e alla silver economy.