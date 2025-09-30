ULTIME NOTIZIE 30 SETTEMBRE 2025

Le reazioni israeliane al piano di Trump: "Una ottima notizia"

Tel Avi, 30 set. (askanews) - Gli israeliani reagiscono con ottimismo al piano di pace per Gaza presentato dal presidente americano Donald Trump e sostenuto dal primo ministro Benjamin Netanyahu, durante una manifestazione davanti all'ambasciata degli Stati Uniti a Tel Aviv. "Oggi cerchiamo di essere ottimisti", confida Gal Goren, figlio di un ostaggio assassinato, aggiungendo: "Siamo stati molto felici di sentire le parole di Trump". "Questa è davvero un'ottima notizia", dice Tzipi Haitovsky.

Per Aviv se Hamas non accetterà questo accordo, "dovrà essere portato avanti senza di lui, nella Striscia di Gaza dovrebbe esserci un'area governata a livello internazionale, e Hamas non ha futuro nella Striscia di Gaza".

