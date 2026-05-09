Le Penne nere "invadono" Genova per l'Adunata Nazionale degli Alpini

Genova, 9 mag. (askanews) - Un connubio tra mare e monti. Genova è letteralmente invasa dalle Penne nere per l'Adunata Nazionale degli Alpini che si svolge nel capoluogo ligure dall'8 al 10 maggio 2026. In tutta la città oltre alle cerimonie ufficiali e alle numerose iniziative, si vedono alpini di tutte le età con i loro berretti verdi sormontati da una lunga piuma, provengono da tutte le regioni, anche se tra i capannelli, soprattutto con quelli più anziani si sentono dialetti del nord, dal Piemonte al Veneto, ma davvero ci sono associazioni da ogni parte d'Italia. Canti e balli, goliardia, grandi mangiate e bevute per una festa che dopo le polemiche della vigilia si sta svolgendo senza problemi, complice una bellissima giornata di sole.

Il Comune ha predisposto modifiche temporanee a viabilità e mobilità, ma al momento non si registrano particolari problemi, anche se qualche disagio in più c'è stato per i residenti.