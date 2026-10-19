Le Pen: potere Macron esausto, incapace di gestire violenze in Francia

Roma, 19 ott. (askanews) - La leader di RN, Marine Le Pen, commenta le violenze che hanno accompagnato le manifestazioni nazionali di sabato, accusando il governo Macron di non essere riuscito a prevenire o contenere i disordini e mettendo in guardia da una "profonda crisi" di fiducia e autorità che pone una "minaccia per la democrazia". "Ciò che è in gioco oggi va ben oltre la semplice questione dell'ordine pubblico. Stiamo vivendo una profonda crisi di fiducia e di autorità, che rappresenta una minaccia per la democrazia. Questa constatazione deve suonare come un campanello d'allarme: il nostro Paese è stretto in una morsa - o meglio, tenuto in ostaggio - tra la violenza e l'impotenza".

"E voglio dirlo con la massima solennità: la Francia non può, non deve, non si abituerà mai a scene del genere. Oggi invito tutti i francesi alla calma, alla dignità e al senso di responsabilità repubblicana. Tutti coloro che servono lo Stato - e in queste ore penso in particolare a poliziotti, gendarmi, vigili del fuoco e prefetti - devono avere la certezza del mio sostegno nell'esercizio delle loro funzioni, tanto delicate quanto pericolose".

"Dall'altro lato, abbiamo un potere macronista ormai al capolinea, esausto, disorientato, che sembra ormai incapace di fare altro se non commentare la propria impotenza - direi quasi la propria decadenza. Abbiamo un governo che deplora gli eventi senza riuscire a prevenirli, a controllarli o persino a gestirli", ha attaccato.

"Condanno dunque fermamente la strumentalizzazione di queste rabbie da parte di forze politiche che incoraggiano la violenza, così come la loro strumentalizzazione da parte di teppisti che seminano il caos nelle città francesi. Governare, e ancor più esercitare la presidenza, non significa fare discorsi retorici, bensì ascoltare e comprendere per poi agire. Nessun potere può dimenticare che, in una Repubblica - in una democrazia viva - il popolo è sovrano; occorre dunque saperlo ascoltare e accettarne la volontà. Non c'è altra via, non c'è altra scelta", ha concluso Le Pen.