Le opinioni contrastanti a Gaza dopo voto risoluzione Usa all'Onu

Gaza, 18 nov. (askanews) - Gli abitanti di Gaza esprimono opinioni contrastanti dopo il voto del Consiglio di sicurezza dell'Onu a favore di una risoluzione americana che sostiene il piano di Donald Trump e che prevede in particolare il dispiegamento di una forza internazionale, respinta da Hamas. "Si tratta di una risoluzione ingiusta che lederebbe i diritti del popolo palestinese", afferma un abitante di Gaza, mentre un altro esprime il desiderio di vedere uno Stato palestinese affiancato a Israele.