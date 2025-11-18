ULTIME NOTIZIE 18 NOVEMBRE 2025

Le opinioni contrastanti a Gaza dopo voto risoluzione Usa all'Onu

Gaza, 18 nov. (askanews) - Gli abitanti di Gaza esprimono opinioni contrastanti dopo il voto del Consiglio di sicurezza dell'Onu a favore di una risoluzione americana che sostiene il piano di Donald Trump e che prevede in particolare il dispiegamento di una forza internazionale, respinta da Hamas. "Si tratta di una risoluzione ingiusta che lederebbe i diritti del popolo palestinese", afferma un abitante di Gaza, mentre un altro esprime il desiderio di vedere uno Stato palestinese affiancato a Israele.

ESTERI
12
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi