Le note jazz di Enrico Rava per aprire il "Corato Cultivar Bellezza"

Corato (Bari), 11 dic. (askanews) - Si è aperto con le note jazz del progetto

"Enrico Rava

Fearless Five" il "Corato Cultivar Bellezza" la manifestazione del comune pugliese per

valorizzare il patrimonio artistico, storico e agroalimentare della città in provincia di Bari. Il celebre trombettista si è esibito al Teatro Comunale di Corato con le musiche da lui scritte e composte. Ad accompagnarlo sul palco Francesco Diodati (Chitarra), Matteo Paggi (Trombone), Francesco Ponticelli (Contrabbasso) ed Evita Polidoro (Batteria e voce)