ULTIME NOTIZIE 08 OTTOBRE 2025

Le nazionali di volley campioni del mondo a palazzo Chigi

Roma, 8 ott. (askanews) - Dopo l'incontro al Quirinale, le nazionali di pallavolo femminile e maschile vincitrici dei rispettivi Campionati del mondo sono andate a palazzo Chigi per essere ricevuti dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Ferdinando De Giorgi, allenatore della nazionale di pallavolo maschile, a chi gli ha domandato cosa lo sport può insegnare alla politica, ha risposto: "Lo sport ha una cosa che è il rispetto dell'avversario. A volte, guardando un po' le beghe politiche, mi sembra si perdano dietro a tante cose di cui alla fine si può fare a meno. Quello che noi sicuramente facciamo è rispettare l'avversario, cercare di migliorare le nostre cose, trasmettere cose positive".

