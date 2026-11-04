ULTIME NOTIZIE 04 NOVEMBRE 2026

"Le migrazioni sono non solo necessità, ma spinta vitale"

Milano, 4 nov. (askanews) - "Tutti i temi affrontati da questi progetti sono di fatto contemporanei e probabilmente questo progetto lo è più di tutti, anche perché in questo caso i viaggi compiuti da molti di questi oggetti sono importanti tanto quanto la loro origine di questi oggetti e già questo potrebbe essere un interessante cambio di prospettiva: sottolineare anche che il movimento e le migrazioni sono da sempre, non solo una necessità, ma una spinta vitale". Lo ha detto, presentando la mostra "Global Antiquity", la responsabile del programma di Fondazione Prada, Chiara Costa, introducendo al pubblico l'esposizione "Global Antiquity".

CULTURA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi