"Le migrazioni sono non solo necessità, ma spinta vitale"

Milano, 4 nov. (askanews) - "Tutti i temi affrontati da questi progetti sono di fatto contemporanei e probabilmente questo progetto lo è più di tutti, anche perché in questo caso i viaggi compiuti da molti di questi oggetti sono importanti tanto quanto la loro origine di questi oggetti e già questo potrebbe essere un interessante cambio di prospettiva: sottolineare anche che il movimento e le migrazioni sono da sempre, non solo una necessità, ma una spinta vitale". Lo ha detto, presentando la mostra "Global Antiquity", la responsabile del programma di Fondazione Prada, Chiara Costa, introducendo al pubblico l'esposizione "Global Antiquity".