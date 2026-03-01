Le lacrime di gioia dell'attivista iraniana alla morte di Khamenei

Milano, 1 mar. (askanews) - L'attivista iraniana Masih Alinejad piange di gioia alla notizia della morte dell'ayatollah Khamenei. In un video pubblicato su X la giornalista e scrittrice, che vive negli Stati Uniti, dice fra le lacrime: "Ogni giorno mi svegliavo e leggevo che il mio popolo moriva per colpa di Khamenei, ma questo è il primo mattino in cui non accade. Voglio correre e urlare".

Poi scende in strada, urlando "Khamenei è morto libertà", mentre passanti la abbracciano.

Masih Alinejad, che era stata condannata a morte da Teheran, aveva denunciato alcune settimana fa all'Onu le violenze del regime e la violenta repressione delle proteste di piazza. "In 24 ore hanno ucciso 40.000 persone", diceva, il 18 febbraio, leggendo i nomi di vittime.