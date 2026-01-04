ULTIME NOTIZIE 04 GENNAIO 2026

Le immagini di Maduro negli uffici della Dea a New York: "Buon anno"

New York, 4 gen. (askanews) - Le immagini pubblicate sull'account ufficiale X della Casa Bianca mostrano il presidente venezuelano destituito Nicolas Maduro mentre cammina in un corridoio di un edificio dell'agenzia antidroga americana (Dea) a New York. "Buonanotte, buon anno", dice agli agenti che incontra.

Maduro è arrivato sabato a New York dopo essere stato catturato dagli Stati Uniti nella sua casa di Caracas. Trump ha annunciato l'intenzione di "guidare" la transizione in Venezuela e di sfruttare le sue vaste riserve di petrolio. Maduro è stato interrogato e gli sono state prese le impronte digitali.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi