Le immagini di Maduro negli uffici della Dea a New York: "Buon anno"

New York, 4 gen. (askanews) - Le immagini pubblicate sull'account ufficiale X della Casa Bianca mostrano il presidente venezuelano destituito Nicolas Maduro mentre cammina in un corridoio di un edificio dell'agenzia antidroga americana (Dea) a New York. "Buonanotte, buon anno", dice agli agenti che incontra.

Maduro è arrivato sabato a New York dopo essere stato catturato dagli Stati Uniti nella sua casa di Caracas. Trump ha annunciato l'intenzione di "guidare" la transizione in Venezuela e di sfruttare le sue vaste riserve di petrolio. Maduro è stato interrogato e gli sono state prese le impronte digitali.