ULTIME NOTIZIE 18 AGOSTO 2026

Le immagini della barca a vela alla deriva nel Golfo di Biscaglia

Roma, 18 ago. (askanews) - Nelle immagini, una barca a vela alla deriva, ripresa da un traghetto al largo della costa dell' le d'Yeu, nel Golfo di Biscaglia all'altezza di Nantes. Sono in corso le operazioni di ricerca per cercare di localizzarne gli occupanti. L'allarme è stato lanciato da un passeggero di una nave della Brittany Ferries durante una traversata tra Portsmouth (Inghilterra) e Bilbao (Spagna).

Secondo quanto riportato dall'emittente pubblica Franceinfo, a bordo della barca - sul punto di colare a picco - non è stato trovato nessuno.

Date le condizioni di mare poco mosso, quando il traghetto è passato vicino alla barca ha interrotto la navigazione per inviare una scialuppa di salvataggio agli occupanti del natante in difficoltà, ma a bordo non c'era alcun segno di vita.

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