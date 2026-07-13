ULTIME NOTIZIE 13 LUGLIO 2026

Le immagini dei droni marini Usa quando colpiscono un porto iraniano

Milano, 13 lug. (askanews) - Le immagini diffuse dal Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) mostrano presumibilmente droni navali impiegati per la prima volta in combattimento contro il porto iraniano di Bandar Abbas. Tre droni Corsair statunitensi hanno preso di mira "un impianto di manutenzione di sottomarini e navi" nel porto domenica, segnando "la prima volta che le forze americane hanno impiegato droni navali in operazioni di combattimento", scrive il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) su X.

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