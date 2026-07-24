Le immagini aeree dell'enorme incendio in Spagna

Avila (Spagna), 24 lug. (askanews) - Le immagini aeree diffuse dalla Guardia Civil spagnola e dai vigili del fuoco dell'Aeronautica Militare spagnola mostrano imponenti colonne di fumo che si levano sopra un incendio boschivo nella zona di Avila, a circa 100 chilometri a nord-ovest di Madrid. A causa dei forti venti che ostacolano le operazioni di spegnimento, i due principali incendi fuori controllo nella regione si sono fusi in un unico fronte. Le autorità spagnole hanno dichiarato lo stato di emergenza nella regione di Madrid, con almeno 19.000 persone allontanate dalle loro abitazioni o a cui è stato ordinato di rimanere in casa.