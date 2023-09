Le Frecce Tricolori tornano in volo su Milano lunedì 11 settembre

Milano, 7 set. (askanews) - Le Frecce Tricolori tornano nel cielo di Milano. A 3 anni di distanza dall'"Abbraccio tricolore" per essere vicini agli italiani nel difficile periodo della pandemia di Covid-19, la Pattuglia acrobatica nazionale sorvolerà di nuovo il capoluogo lombardo, lunedì 11 settembre 2023, alle 10.45 circa, salvo variazioni, per l'iniziativa"L'Aeronautica Militare ringrazia l'Italia", nell'ambito delle celebrazioni per il Centenario dell'Arma azzurra, fondata come Forza Armata autonoma il 28 marzo del 1923.

Il progetto è stato presentato giovedì 7 settembre in conferenza stampa nella Sala del Gonfalone della regione Lombardia al grattacielo Pirelli, dal presidente del Consiglio regionale Federico Romani e dal Colonnello Maurizio Daniele, in rappresentanza della Prima Regione Aerea dell'Aeronautica Militare.

"La Regione e il Consiglio regionale sono onorati di poter ospitare quest'evento che rimarrà indelebile nella nostra storia, ossia di poter ospitare il tricolore e le Frecce Tricolori sui cieli di Milano e della Regione Lombardia per le nostre Istituzioni che saranno sempre più tricolori a rappresentare quanto i valori di chi fa parte dell'Aeronautica Militare siano d'esempio e da seguire per tutti noi che facciamo parte di queste fondamentali istituzioni del nostro Paese e della nostra Patria".

Diverse le iniziative in programma, tra cui l'open day al Comando aeroporto militare di Milano-Linate sabato 9 settembre, dalle 9 alle 19, dove saranno ospiti anche i piloti della pattuglia aerea civile WeFly! Team, unica al mondo composta da piloti disabili.

Nel corso della giornata sarà possibile visitare anche l'Istituto di medicina aerospaziale di Linate. Nella seconda metà di ottobre, invece, proprio il Pirellone ospiterà la mostra itinerante che racconta la storia dei primi 100 anni di vita dell'Aeronautica Militare.

Il Colonnello Maurizio Daniele, Capo Ufficio Affari Generali del Comando 1a Regione Aerea di Milano.

"Questo connubio che ormai esiste tra il Consiglio Regionale e il Comando Prima Regione Aerea è estremamente forte e si sente. C'è collaborazione concreta, cercando di voler dare maggiore consistenza a quella che è la nostra Forza Armata ma anche essere presenti, con la Regione Lombardia, alle cose fondamentali, partecipare a tutti gli eventi più importanti e non solo e collaborare nell'ambito dei principi istituzionali del nostro Stato che è fondamentale".