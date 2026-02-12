ULTIME NOTIZIE 12 FEBBRAIO 2026

Le famiglie in lutto ai Moretti: nessun perdono

Sion 12 feb. (askanews) - Le famiglie in lutto dei ragazzi morti nella strage di Crans Montana si confrontano con i coniugi Moretti nel secondo giorno dell'udienza a Sion, in Svizzera. Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar Le Constellation, compaiono in tribunale dopo l'incendio del bar di Crans-Montana, avvenuto la notte di Capodanno, in cui sono morte 41 persone. "Avete ucciso mio fratello maggiore", dice il fratello minore di una delle vittime.

"Ci assumeremo le nostre responsabilità, ve lo promettiamo", afferma Jacques Moretti entrando nell'edificio.

ESTERI
22
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi