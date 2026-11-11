Le donne in musica premiate ai Billboard Women in Music

Milano, 11 nov. (askanews) - Tutto il meglio della musica al femminile ma non solo a Milano. Si è tenuta martedì 10 novembre, al Vesta di via Fiori Chiari a Milano, la terza edizione italiana di Billboard Women in Music. La serata è stata condotta dalla comica e scrittrice Giorgia Fumo per celebrare il talento, l'impatto e la guida delle donne nel settore musicale. Tra le stelle della serata spicca Madame a cui è stato assegnato il prestigioso titolo di Woman of the Year, per il suo grande ritorno discografico con l'album Disincanto. Le altre premiate della musica e dell'industria italiana sono: da Loredana Bertè (Icon) ed Elisa (Impact) a Francesca Michielin (Songwriter Of The Year), Ditonellapiaga (Powerhouse), Adiel (DJ Of The Year), Angelica Bove (Rising Star), Eleonora Rubini (Executive Of The Year) e le Bambole di Pezza (Group Of The Year, premiate da Morellato). Spazio anche alla valorizzazione dei talenti emergenti con il Premio EQUAL di Spotify, assegnato al collettivo Canta Fino a 10.