Le donne di Srebrenica: ci addolora che le idee di Mladic sopravvivano

Srebrenica, 28 ago. (askanews) - Per i sopravvissuti al massacro di Srebrenica, la morte dell'ex leader militare serbo-bosniaco e criminale di guerra Ratko Mladic cambia ben poco. Mladic è morto mentre scontava l'ergastolo all'Aia per crimini di guerra commessi durante la guerra in Bosnia negli anni '90; la sua condanna gli valse l'appellativo di "Macellaio della Bosnia" da parte dei media internazionali. "Qualsiasi punizione sembra insignificante rispetto alle atrocità che ha commesso", afferma Fadila Efendic, il cui figlio e il marito furono uccisi nel luglio del 1995. "Mi addolora sapere che le sue idee non sono morte".