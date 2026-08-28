ULTIME NOTIZIE 28 AGOSTO 2026

Le donne di Srebrenica: ci addolora che le idee di Mladic sopravvivano

Srebrenica, 28 ago. (askanews) - Per i sopravvissuti al massacro di Srebrenica, la morte dell'ex leader militare serbo-bosniaco e criminale di guerra Ratko Mladic cambia ben poco. Mladic è morto mentre scontava l'ergastolo all'Aia per crimini di guerra commessi durante la guerra in Bosnia negli anni '90; la sua condanna gli valse l'appellativo di "Macellaio della Bosnia" da parte dei media internazionali. "Qualsiasi punizione sembra insignificante rispetto alle atrocità che ha commesso", afferma Fadila Efendic, il cui figlio e il marito furono uccisi nel luglio del 1995. "Mi addolora sapere che le sue idee non sono morte".

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