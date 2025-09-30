ULTIME NOTIZIE 30 SETTEMBRE 2025

"Le Défilé", show a Parigi con le star: in passerella anche Bebe Vio

Parigi, 30 set. (askanews) - Si è aperta in grande la Fashion Week parigina, con una sfilata-evento sui gradini dell'Hotel de Ville.

Tra le modelle anche celebrità come Jane Fonda, Andie MacDowell, Kendall Jenner, Helen Mirren, Eva Longoria e l'italiana Bebe Vio, protagoniste in passerella di "Le Défilé 2025: Libertà. Uguaglianza. Sorellanza" di L'Oreal, sfilata pensata per unire bellezza, moda e femminismo e accendere i riflettori sul potere dell'autostima.

Le ambasciatrici più celebri del marchio di bellezza hanno sfilato con abiti disegnati dalle principali case di moda, ispirati a temi come l'emancipazione e l'inclusività. Un appuntamento che ogni anno attira migliaia di parigini in location spettacolari.

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi