Milano, 19 nov. (askanews) - Il Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano presenta fino al 4 aprile 2027 la mostra Federico Garolla. Gente d'Italia. Fotografie 1949-1968, a cura di Isabella Garolla e Uliano Lucas. L'esposizione, realizzata in collaborazione con Suazes, si articola in tre sezioni - Gli anni del dopoguerra, La moda italiana e Ritratti - che raccolgono un centinaio di fotografie in bianco e nero realizzate in Italia da Federico Garolla nei vent'anni successivi alla fine della Seconda guerra mondiale. Attraverso il suo sguardo prende forma il racconto di un Paese che ritrova gradualmente fiducia e slancio, ponendo le basi di quello che sarebbe stato ricordato come il Miracolo italiano. Giornalista e fotogiornalista, dagli anni Quaranta Garolla realizza centinaia di reportage per prestigiose testate italiane e straniere. Alla presentazione della mostra sono intervenuti Marco Minuz, fondatore di Suazes, la direttrice del Museo Diocesano Nadia Righi, e i curatori Isabella Garolla, figlia del fotografo e Uliano Lucas, fotoreporter e collega di Garolla. La rassegna vede il sostegno di Fondazione Fiera Milano, Fondazione Beta 80 e Fondazione Grana Padano, con Trenord come travel partner.