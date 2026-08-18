Le balene nuotano nella baia di New York, ma minacciate dalle navi

New York, 18 ago. (askanews) - Uno spettacolo unico, una megattera emerge dall'acqua sullo sfondo dello skyline di Manhattan. Sempre più spesso i passeggeri delle navi da crociera, possono ammirare le balene che sfrecciano lungo le coste meridionali di New York.

"È davvero incredibile. A parte andare in un acquario, questa è la prima volta che le vedo nel loro habitat naturale" dice una turista.

Un tempo cacciate fino quasi all'estinzione, la ripresa della popolazione di megattere è considerata una delle più grandi storie di successo del movimento ambientalista e ormai nella baia di New York se ne contano fino a un centinaio, grazie ad acque più pulite, cambiamenti climatici che modificano le rotte e più pesce.

"Sì molte le conosco. Sono abbastanza facili da distinguere una volta che ne hai viste tante." Racconta questo fotografo appassionato di Whale watching.

I grandi cetacei però sono minacciati dall'intenso passaggio delle navi in una delle zone portuali più trafficate degli Stati Uniti. Questo ha portato all'adozione di nuove politiche per proteggere le balene che si avventurano nei porti in cerca di cibo.

"Tutti noi dobbiamo imparare nuove competenze per aiutarci a ridurre i rischi. E non solo per proteggere le balene, ma anche per proteggere le nostre imbarcazioni e i nostri equipaggi. Nessuno vuole investire una balena. Purtroppo, succede fin troppo spesso", ha affermato Carl LoBue, direttore di The Nature Conservancy.

Molte balene sono identificabili anche dalle cicatrici, causate da collisioni con petroliere, navi da carico e da crociera, fino ai pescherecci e alle imbarcazioni da diporto, per questo è necessario mantenere alta la guardia e continuare a proteggerle.