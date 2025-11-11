Lavrov: Mosca pronta a discutere con gli Usa accuse di test nucleari

Mosca, 11 nov. (askanews) - Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha dichiarato che Mosca è pronta a discutere con Washington le accuse di test nucleari segreti avanzate dal presidente statunitense Donald Trump.

Le parole del capo della diplomazia russa arrivano dopo le nuove tensioni tra Stati Uniti e Russia sul rispetto dei trattati per la non proliferazione.

"Siamo pronti a discutere i sospetti sollevati dai nostri colleghi americani - ha detto Lavrov - riguardo alla possibilità che potremmo svolgere in segreto alcune attività sotterranee. Siamo inoltre pronti a discutere con i nostri colleghi americani la ripresa dei lavori preparatori per il vertice tra i leader di Russia e Stati Uniti, da loro stessi proposto". Lavrov ha aggiunto che Mosca respinge le accuse, ma resta aperta al dialogo con Washington sul futuro delle relazioni bilaterali.