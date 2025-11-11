ULTIME NOTIZIE 11 NOVEMBRE 2025

Lavrov: Mosca pronta a discutere con gli Usa accuse di test nucleari

Mosca, 11 nov. (askanews) - Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha dichiarato che Mosca è pronta a discutere con Washington le accuse di test nucleari segreti avanzate dal presidente statunitense Donald Trump.

Le parole del capo della diplomazia russa arrivano dopo le nuove tensioni tra Stati Uniti e Russia sul rispetto dei trattati per la non proliferazione.

"Siamo pronti a discutere i sospetti sollevati dai nostri colleghi americani - ha detto Lavrov - riguardo alla possibilità che potremmo svolgere in segreto alcune attività sotterranee. Siamo inoltre pronti a discutere con i nostri colleghi americani la ripresa dei lavori preparatori per il vertice tra i leader di Russia e Stati Uniti, da loro stessi proposto". Lavrov ha aggiunto che Mosca respinge le accuse, ma resta aperta al dialogo con Washington sul futuro delle relazioni bilaterali.

ESTERI
45
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi