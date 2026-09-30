Lavoro, Schlein: basta morti, investire in sicurezza

Milano, 30 set. (askanews) - "Proprio mentre venivo qui, ho letto di altre notizie drammatiche di incidenti sul lavoro, vittime sul lavoro. C'è un passaggio che il segretario Maurizio Landini, che ringrazio per l'invito, ha fatto oggi nel suo intervento qui, che dice proprio questo: dice di lavoro si deve vivere, non morire. Noi che siamo una Repubblica fondata sul lavoro, non possiamo accettare che si continui a morire di lavoro o di stage". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine della cerimonia per i 120 anni della Cgil.

Dunque, ha proseguito Schlein, bisogna "investire di più e fare di più sul tema della sicurezza sul lavoro, che passa dal responsabilizzare le aziende, passa dal formare lavoratori e lavoratrici ad usare le nuove tecnologie per rendere più sicuri i luoghi di lavoro e dal contrastare quella logica del subappalto a cascata che purtroppo alla fine della lunga catena di appalti, rende il lavoro meno sicuro e il lavoratore più ricattabile. Quindi - ha concluso - c'è moltissimo ancora da fare su questo, ma in generale sappiamo che siamo uno dei paesi con i salari più bassi d'Europa".