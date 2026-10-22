ULTIME NOTIZIE 22 OTTOBRE 2026

Lavoro, Mattarella: la società coesa è più sicura

Roma, 22 ott. (askanews) - "Una società coesa è una società che dà forma e sostanza alla propria sicurezza. La coesione favorisce la partecipazione, induce ad avvertire il bene comune come proprio. Aiuta la stessa economia e le istituzioni". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro al Quirinale. Poi ha aggiunto: "La ipotizzata fine del lavoro, proposta come superamento da chi lo considera erroneamente una forma di alienazione, è visione che può condurre a una compressione della stessa libertà e a una organizzazione sempre più duale dei diritti nella società. Una società divisa tra pochi ricchi Epulone e tanti, tanti Lazzaro. E' un passaggio decisivo".

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