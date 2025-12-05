ULTIME NOTIZIE 05 DICEMBRE 2025

Lavoro, giovani e IA: a Cerveteri il Festival "Campus Etruria"

Roma, 5 dic. (askanews) - "Mercoledì 11 dicembre parte a Cerveteri il primo Festival 'Campus Etruria' dedicato all'orientamento dei giovani studenti del nostro territorio. L'obiettivo è creare un collegamento fra i nostri ragazzi e le opportunità lavorative che stanno nascendo dalle nuove tecnologie digitali come l'intelligenza artificiale. Siamo il primo Comune a portare l'orientamento e la formazione nelle piazze cittadine. Cerveteri ha l'onore di ospitare un sito Unesco e con questo Festival vuole diventare un polo storico, culturale e di formazione per tutta l'Etruria meridionale". È quanto dichiara la sindaca di Cerveteri, Elena Gubetti, annunciando l'evento "Campus Etruria - Festival di Cultura, Musica e Futuri Possibili", organizzato in quattro giornate tematiche, 11-12 e 15-16 dicembre, durante le quali verranno allestiti degli stand nella storica Piazza Aldo Moro.

