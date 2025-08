Washington, 5 ago. (askanews) - Lavori di ristrutturazione in vista alla Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto un sopralluogo facendo un giro sul tetto per osservare i giardini della Casa Bianca insieme all'architetto James C. McCrery, scelto per l'ampliamento della sala da ballo della residenza presidenziale.