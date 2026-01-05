ULTIME NOTIZIE 05 GENNAIO 2026

"Lavoreremo da grandi", il trailer del nuovo film di Antonio Albanese

Roma, 5 gen. (askanews) - Si intitola "Lavoreremo da grandi", il nuovo film di e con Antonio Albanese, di cui è stato diffuso il trailer. Nel cast anche Giuseppe Battiston, Nicola Rignanese, Niccolò Ferrero, arriverà nelle sale dal 5 febbraio (distribuito da Piperfilm).

È la storia di tre amici, Beppe, Umberto e Gigi, che attendono l'arrivo del giovane Toni per festeggiare la sua ritrovata libertà. Umberto è un musicista fallito, che ha mandato in malora l'azienda del padre e ha due separazioni alle spalle; Gigi è stato appena diseredato dalla zia, è ubriaco e indossa una delle sue vecchie parrucche in segno di protesta; Beppe ha una madre molto ingombrante, fa l'idraulico e si dice non abbia mai avuto una ragazza; infine Toni, figlio di Umberto, un che entra ed esce dal carcere per piccoli reati. Sono una compagnia scombinata in un microcosmo immutabile, nello stridente splendore di un lago.

Dopo una serata ad alto tasso alcolico nel bar del paese, l'auto sulla quale stanno per tornare a casa colpisce qualcosa, dando inizio a una serie di scelte sbagliate: i quattro fuggono e si rifugiano a casa di Umberto e sarà una lunga notte di colpi di scena, situazioni paradossali e ridicole, incontri e scontri tra i protagonisti e altre figure che popoleranno quella interminabile giornata. Fino alla più inimmaginabile delle soluzioni, che arriverà all'alba.

