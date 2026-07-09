ULTIME NOTIZIE 09 LUGLIO 2026

L'Australia fornirà uranio all'India per il nucleare civile

Melbourne, 9 lug. (askanews) - Australia e India hanno raggiunto un accordo per aprire la strada alle forniture di uranio australiano a Nuova Delhi. L'intesa è stata annunciata a Melbourne dopo l'incontro tra il premier indiano Narendra Modi e il primo ministro australiano Anthony Albanese. Per l'India, Paese più popoloso al mondo e con una domanda di elettricità in forte crescita, l'uranio australiano è considerato una risorsa strategica per sviluppare il nucleare civile.

"Le immense riserve di uranio dell'Australia - ha detto Modi - sono strettamente legate allo sviluppo nucleare dell'India. È un'opportunità storica per rafforzare la nostra cooperazione in questo settore".

L'accordo prevede esportazioni di uranio a fini pacifici, nel quadro dell'intesa di cooperazione nucleare firmata tra Australia e India nel 2015.

"L'intesa facilita le esportazioni di uranio australiano verso l'India - ha affermato Albanese - per contribuire ad aumentare la quota di capacità energetica non fossile, offrendo al settore australiano delle risorse naturali un mercato aggiuntivo".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi