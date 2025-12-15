ULTIME NOTIZIE 15 DICEMBRE 2025

L'Australia è a lutto dopo l'attentato a Bondi Beach

Bondi Beach (Australia), 15 dic. (askanews) - Lutto e dolore in Australia dopo che degli uomini armati hanno aperto il fuoco durante la festa ebraica dell'Hanukkah a Bondi Beach, uccidendo 15 persone. Bandiere in tutto il paese sono a mezz'asta e sono stati lasciati tributi presso un memoriale vicino al luogo della sparatoria. "Continuo a pensare che sia un brutto sogno e che mi sveglierò", dice la pensionata 76enne Bev Erley. "Ho il cuore spezzato", aggiunge Laura Walkerden, descrivendolo come "un attacco all'umanità".

