ULTIME NOTIZIE 05 SETTEMBRE 2025

L'Australia acquisterà navi da guerra dal Giappone

Yokosuka (Giappone), 5 set. (askanews) - Il ministro della Difesa australiano Richard Marles ha dichiarato di aver "concluso i negoziati" con il suo omologo giapponese, il generale Nakatani, per l'acquisizione "rapida" di navi militari da una base navale di Yokosuka, dopo che il costruttore navale giapponese Mitsubishi Heavy Industries ha vinto una gara d'appalto contro la tedesca ThyssenKrupp Marine Systems per la costruzione delle fregate di classe Mogami della Marina australiana.

"Oggi, durante una nostra riunione ministeriale, abbiamo concordato di concludere al più presto i negoziati sul contratto per l'acquisizione di queste navi", ha annunciato da Yokosuka, in Giappone, il ministro della Difesa e vice premier australiano Richard Marles, in riferimento alle fregate classe Mogami che saranno costruite dalla Mitsubishi Heavy Industries in Giappone.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi