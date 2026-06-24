Laure Calamy e l'avventura in Vaticano nella commedia "Cos'è l'amore?"

Roma, 24 giu. (askanews) - Laure Calamy, l'attrice diventata celebre con la serie "Dix pour cent", è la protagonista insieme a Vincent Macaigne della commedia di Fabien Gorgeart "Cos'è l'amore?", nei cinema dal 25 giugno. La storia parte quando Fred chiede alla sua ex, Marguerite, di far annullare il loro matrimonio religioso per potersi risposare in chiesa. Quella che doveva essere una semplice formalità si rivelerà più complicata del previsto e li porterà fino a Roma, con i loro figli e i loro nuovi coniugi. Il regista ha raccontato: "Sapevo che non ci si poteva sposare due volte in Chiesa, cioè non sapevo come si poteva superare questo problema. Ho raccolto informazioni e ho capito che avevo la possibilità di partire da una cosa molto concreta per parlare d'altro. Quello che ho capito, facendo questo film, è che l'amore non si cancella, si accumula, sono come dei sedimenti".

Nel film si vede proprio questo, gli amori non finiscono, prendono varie forme, si espandono. E ad animare questo turbine di sentimenti in "Cos'è l'amore?" c'è naturalmente la scoppiettante Calamy. "Per me era evidente che solo lei poteva interpretare questo personaggio. - ha detto il regista - Io amo le storie con persone normali a cui succedono cose straordinarie e Laure è perfetta per vivere cose fuori dal comune restando, sempre, una donna normale".