Laura Pausini duetta con Shakira a sorpresa sul palco di Madrid

Roma, 21 set. (askanews) - "Conosco Shakira da più di 30 anni, abbiamo cominciato insieme quando avevamo 18 anni. Abbiamo tantissime cose in comune, non solo il nostro inizio di carriera, ma anche il suo primo figlio e la mia prima figlia sono nate nello stesso momento. Abbiamo avuto tantissimi momenti di vita e di carriera che ci hanno unite, è una donna molto forte che ci ha insegnato tramite la sua musica come possiamo rialzarci e ricominciare. Ammiro la sua perseveranza e il suo modo di continuare a fare la sua arte, a modo suo. La rende unica, sono stata molto felice (di duettare con lei), aveva anche gli occhi lucidi e questo è stato un grande regalo per me, sono felice, molto felice!": così Laura Pausini, dopo essersi esibita domenica 20 settembre con Shakira sul palco dello Estadio Shakira di Madrid, in occasione della residenza spagnola della superstar colombiana, parte del Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Le due artiste hanno interpretato insieme "Antologìa", uno dei brani più celebri di Shakira, che Laura Pausini ha recentemente inserito nel suo nuovo album "Yo Canto 2", progetto dedicato alle grandi canzoni della musica in lingua spagnola.

Un incontro speciale che ha visto per la prima volta le due artiste condividere il palco, sulle note di una delle canzoni più amate del repertorio dell'artista colombiana.

Dopo l'uscita del suo ultimo singolo, la cover del brano di Raf Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, si prepara alla partenza della leg europea del suo WOrld tour 2026/2027, undicesima tournée mondiale, che ha già venduto 450.000 biglietti nel mondo, con tantissime date sold out, e che dal primo ottobre 2026 la porterà nei palazzetti delle più grandi città, e proseguirà fino a fine 2027.