ULTIME NOTIZIE 16 GENNAIO 2026

L'attivista Masih Alinejad all'Onu affronta il rappresentante iraniano

New York, 16 gen. (askanews) - La giornalista e oppositrice iraniano-americana Masih Alinejad ha affrontato direttamente il rappresentante dell'Iran durante una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, accusando i leader della Repubblica islamica di mettere a tacere il dissenso dopo la repressione delle manifestazioni nel Paese. "Mi rivolgo ora direttamente al rappresentante della Repubblica islamica. Avete tentato di assassinarmi tre volte", ha dichiarato Masih Alinejad.

"Ho una mia volontà, ma sono grata al governo americano e alle forze dell'ordine per aver protetto la mia vita. E se non fosse stato per la protezione delle forze dell'ordine, non sarei qui a testimoniare per milioni di persone che stanno affrontando gli stessi assassini, lo stesso regime terroristico nel mio Paese", ha aggiunto.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi