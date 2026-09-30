L'attesa dei parenti del volo Flydubai: saputo da tv dell'emergenza

Milano, 30 set. (askanews) - Alcuni parenti dei passeggeri del volo Flydubai sono corsi all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv nella speranza di avere notizie del volo partito da Dubai e diretto in Israele, ma atterrato infine in Arabia Saudita a causa di "una emergenza" in corso di verifica. Secondo i media israeliani la causa dell'allarme sarebbe stata una lite fra piloti, con il copilota dell'Oman che avrebbe attaccato l'altro, dell'Arabia Saudita.

Meir Zohar è il padre di uno dei passeggeri. "Mi ha scritto che va tutto bene, che loro stanno bene, che lì stanno tutti bene, per ora è tutto. Sto cercando di avere altre notizie da loro", dice.

"Sapevamo che doveva partire alle 10 per arrivare alle 10 - spiega - alle 9.30 abbiamo sentito al telegiornale cosa era successo nei cieli di Abu Dhabi e sono venuto qui per vedere se sarebbe arrivato o meno".