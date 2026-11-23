Pirotecnico 4-4 dell'Inter a Bergamo raggiunta dall'Atalanta nei minuti finali. Il tennis, Carlos Alcaraz supera in due set il numero uno al mondo Zverev e vince per la prima volta le Atp Finals di Torino
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