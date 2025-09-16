LaSpagna rivede al rialzo le previsioni di crescita 2025: Pil +2.7%

Roma, 16 set. (askanews) - Il ministro dell'Economia spagnolo Carlos Cuerpo ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita del Pil del Paese iberico per il 2025, portandole al 2,7%, rispetto al precedente 2,6%. "In sintesi, questo aggiornamento del quadro macroeconomico conferma la solidità della nostra economia. Alla luce degli ultimi dati, rivediamo al rialzo le nostre previsioni di crescita per il 2025, al 2,7%. Ancora una volta, nel 2025, la Spagna sarà l'economia avanzata in più rapida crescita. Abbiamo anche prospettive positive per il 2028, con una crescita robusta ed equilibrata, sostenuta da basi solide".