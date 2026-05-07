L'arrivo in Vaticano del Segretario di Stato Usa Marco Rubio

Città del Vaticano, 7 mag. (askanews) - L'arrivo del Segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, in Vaticano. Il corteo di auto con a bordo Rubio e il suo seguito ha percorso via della Conciliazione, blindata dalle forze dell'ordine e transennata.

Al suo arrivo, l'incontro con Papa Leone XIV e con il Segretario di Stato Vaticano, card. Pietro Parolin.

Il segretario di Stato Usa aveva già incontrato il Pontefice statunitense il 18 maggio scorso, in occasione della Messa per l'inizio del suo ministero petrino. Con Rubio, quel giorno, al baciamano era presente anche il vicepresidente JD Vance. Il giorno successivo, 19 maggio, si era, invece, svolto un incontro bilaterale tra Leone XIV e gli stessi Vance e Rubio.