L'arrivo di Nigel Farage alla conferenza di Reform Uk a Birmingham

Birmingham, 5 set. (askanews) - Il leader del partito anti-immigrazione Reform UK, Nigel Farage, arriva alla conferenza annuale del suo partito, mentre il grande promotore della Brexit vive un'impennata di popolarità e i suoi sostenitori scommettono sui di lui come prossimo premier. Farage, che nel 2021 ha ribattezzato il suo Brexit Party "Reform UK", riunisce per due giorni a Birmingham, Inghilterra centrale, il suo gruppo di parlamentari, eletti locali e membri del partito.

Sebbene le prossime elezioni generali non siano in programma prima del 2029, la vittoria di Reform UK alle elezioni locali di maggio e il suo vantaggio nella maggior parte dei sondaggi negli ultimi 6 mesi attirano sempre più sostenitori.

La sensazione che il partito abbia il vento in poppa è stata ulteriormente alimentata giovedì, quando Nadine Dorries, ministra 68enne del precedente governo conservatore, è passata al partito riformista e ha definito il suo ex partito "morto".