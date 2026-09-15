ULTIME NOTIZIE 15 SETTEMBRE 2026

L'arrivo di Mattarella e Meloni ai funerali di Stato di Emma Bonino

Roma, 15 set. (askanews) - L'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni ai funerali di Stato di Emma Bonino, morta venerdì scorso all'età di 78 anni. La cerimonia laica si svolge nella sala della Protomoteca del Campidoglio di Roma, alla presenza delle massime cariche dello Stato: oltre al Presidente della Repubblica e alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ci sono il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, il presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e numerosi ministri e leader politici tra cui Elly Schlein, Carlo Calenda, Matteo Renzi, Giuseppe Conte, Riccardo Magi, Romano Prodi, Massimo D'Alema, Enrico Letta, Pier Ferdinando Casini.

Sul feretro di Bonino la bandiera blu dell'Europa con le dodici stelle dorate.

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