L'arrivo di Carlo e Camilla in Vaticano, ingenti misure di sicurezza

Roma, 23 ott. (askanews) - L'arrivo dei reali inglesi, Carlo III e la consorte Camilla, in Vaticano per l'attesa visita e l'incontro con Papa Leone XIV. Nelle immagini il corteo di auto arriva a San Pietro.

Sono state disposte misure straordinarie di sicurezza intorno a tutta la zona e in area Vaticano. Via della Conciliazione è stata chiusa al transito dei visitaroti e dei pellegrini anche se alcuni gruppi hanno percorso in mattinata il corridoio dedicato per giungere alla basilica, per varcare la Porta Santa giubilare.

Anche via Gregorio VII è stata interdetta al parcheggio di veicoli mentre i pre-filtraggi intorno alla Basilica si sono rafforzati.