ULTIME NOTIZIE 07 FEBBRAIO 2026

LarioSpace 2026: cinque giorni per definire il futuro dello spazio

Milano, 7 feb. (askanews) - Dal 19 al 23 maggio 2026, LarioSpace torna sul Lago di Como con un'edizione completamente rinnovata nel formato, nell'identità e nell'ambizione. La quarta edizione dell'incontro esclusivo dedicato alla New Space Economy si svolgerà al Centro Spaziale del Lario di Telespazio, con una collaborazione ulteriormente rafforzata tra gli organizzatori di Involve Space e l'azienda del gruppo Leonardo, e porterà nel distretto spaziale del Nord Italia cinque giorni dedicati all'innovazione e al dialogo tra i protagonisti del settore, con un'apertura divulgativa al pubblico.

LE DATE

19-20 maggio: Industry Circle e incontri tematici Le prime due giornate saranno dedicate a tavoli di lavoro e incontri riservati a operatori del settore, investitori e rappresentanti delle principali agenzie spaziali. Le sessioni si terranno in location esclusive sul Lago di Como, per favorire un confronto strategico in un contesto riservato e di alto profilo.

21-22 maggio: Conference & Exhibition al Centro Spaziale del Lario Il cuore dell'evento si svolgerà il 21 e 22 maggio presso il Centro Spaziale del Lario.

23 maggio: evento divulgativo per il pubblico a Como La giornata conclusiva sarà dedicata alla divulgazione scientifica, con un evento aperto al pubblico nel centro di Como, pensato per avvicinare cittadini, studenti e appassionati al mondo dello spazio, ai suoi protagonisti, e alle sue applicazioni quotidiane.

ECONOMIA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi