LarioSpace 2026: cinque giorni per definire il futuro dello spazio

Milano, 7 feb. (askanews) - Dal 19 al 23 maggio 2026, LarioSpace torna sul Lago di Como con un'edizione completamente rinnovata nel formato, nell'identità e nell'ambizione. La quarta edizione dell'incontro esclusivo dedicato alla New Space Economy si svolgerà al Centro Spaziale del Lario di Telespazio, con una collaborazione ulteriormente rafforzata tra gli organizzatori di Involve Space e l'azienda del gruppo Leonardo, e porterà nel distretto spaziale del Nord Italia cinque giorni dedicati all'innovazione e al dialogo tra i protagonisti del settore, con un'apertura divulgativa al pubblico.

LE DATE

19-20 maggio: Industry Circle e incontri tematici Le prime due giornate saranno dedicate a tavoli di lavoro e incontri riservati a operatori del settore, investitori e rappresentanti delle principali agenzie spaziali. Le sessioni si terranno in location esclusive sul Lago di Como, per favorire un confronto strategico in un contesto riservato e di alto profilo.

21-22 maggio: Conference & Exhibition al Centro Spaziale del Lario Il cuore dell'evento si svolgerà il 21 e 22 maggio presso il Centro Spaziale del Lario.

23 maggio: evento divulgativo per il pubblico a Como La giornata conclusiva sarà dedicata alla divulgazione scientifica, con un evento aperto al pubblico nel centro di Como, pensato per avvicinare cittadini, studenti e appassionati al mondo dello spazio, ai suoi protagonisti, e alle sue applicazioni quotidiane.