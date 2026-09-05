ULTIME NOTIZIE 05 SETTEMBRE 2026

L'appello del padre di Lorena: politica si unisca non deve riaccadere

Roma, 5 set. (askanews) - E' un appello accorato e commosso alla politica e alle istituzioni quello lanciato da Franco Isceri, il padre di Lorena Isceri, la donna di 45 anni di Squinzano in provincia di Lecce uccisa dall'ex compagno Federico Vella che l'ha scaraventata giù da un viadotto dell'A1, prima di suicidarsi a sua volta. Chiedo a tutta la politica di essere unita, prendete provvedimenti all'unanimità", dice il padre di Lorena, "affinché tragedie come l'omicidio di Lorena non accadano più".

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