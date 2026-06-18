ULTIME NOTIZIE 18 GIUGNO 2026

L'apertura dei seggi nelle elezioni locali in Gran Bretagna

Wigan, 17 giu. (askanews) - Si sono aprerti i seggi per un'elezione locale nel Regno Unito che potrebbe innescare una sfida alla leadership del Primo Ministro Keir Starmer. Il veterano del Partito Laburista e sindaco della Greater Manchester, Andy Burnham, punta a vincere le elezioni per poter poi tentare di sostituire Starmer come Primo Ministro e leader del Partito Laburista. Alla vigilia del voto il britannico ha dichiarato di voler affidare ad Andy Burnham un "ruolo di rilievo nel governo" qualora il sindaco di Manchester venisse rieletto in parlamento.

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