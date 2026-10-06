L'annuncio di Jannick Sinner: stagione 2026 finita, devo fermarmi

Roma, 6 ott. (askanews) - Stagione 2026 finita per Jannick Sinner. Il numero uno al mondo ha annunciato che non parteciperà ai prossimi tornei dell'anno a causa dell'infiammazione al ginocchio che gli sta dando problemi da settimane.

In un video condiviso sui social, il tennista altoatesino, parlando in inglese, ha detto di aver deciso, con il suo staff, che il suo ginocchio "ha bisogno di un ulteriore trattamento. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine" ha dichiarato, "farò tutto il possibile per tornare al 100%", ha spiegato, ricordando le ultime due stagioni piene di successi ed emozioni. "Quest'anno si preannuncia un po' differente" ha aggiunto, ringraziando i fan per il supporto e augurandosi di rivederli in campo al più presto.

Il video si chiude con un "Ciao Ciao". Dopo Pechino e Shanghai, Sinner non parteciperà quindi neanche alle Atp Finals di Torino di novembre. Uno stop necessario per prepararsi al meglio al 2027. "La cosa più importante - il commento che arriva dalla Federazione - è che possa recuperare pienamente".