L'annuncio di Bebe Vio: lascio la scherma per l'atletica

Milano, 16 mar. (askanews) - Bebe Vio lascia la scherma per l'atletica. L'annuncio dell'atleta paralimpica a Che tempo che fa, condotto sul Nove da Fabio Fazio.

"Ho avuto parecchi problemi fisici ultimamente", ha detto Bebe Vio, per poi annunciare: "Purtroppo è finita con la scherma "

"Ho cercato di darmi da fare a livello fisico con una serie di altri sport, prima di tutto per stare bene fisicamente e adesso abbiamo - abbiamo perché dico la squadra, perché posso farlo solo grazie a un gruppo di persone che mi stanno dietro in questo momento, veramente grande - e abbiamo iniziato con l'atletica", ha aggiunto, specificando che la prima specialità in cui si è cimentata sono i 100 metri.