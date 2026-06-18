L'annuncio della tv iraniana: Pezeshkian ha siglato accordo con Usa

Milano, 18 giu. (askanews) - L'emittente pubblica iraniana annuncia che l'Iran e gli Stati Uniti hanno firmato un accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente. "Il testo del Memorandum d'intesa per porre fine alla guerra tra gli Stati Uniti e il regime sionista contro la Repubblica islamica dell'Iran è stato firmato nelle prime ore di giovedì 18 giugno tra i presidenti degli Stati Uniti e dell'Iran", afferma un conduttore televisivo mentre vengono mostrate le foto del presidente iraniano Masoud Pezeshkian che tiene in mano il documento firmato.