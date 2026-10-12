L'annuncio del Papa: ho un nodulo al polmone, intervento in settimana

Roma, 12 ott. (askanews) - Messaggi di solidarietà e vicinanza dopo l'annuncio di Papa Leone Leone XIV di doversi operare per un problema al polmone

"Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato - ha detto durante l'Angelus in piazza San Pietro - I medici ritengono opportuno intervenire e allora seguendo i loro consigli ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera". L'operazione è prevista a inizio settimana, il ricovero durerà circa 7 giorni.

"Il popolo italiano Le è vicino e Le esprime i suoi sentimenti di affetto", ha scritto il presidente Sergio Mattarella in un messaggio per il Pontefice. "In vista del Suo ricovero nei prossimi giorni - continua il messaggio - Le giunga l'affettuoso pensiero degli italiani tutti, di cui mi faccio interprete unendovi il mio personale. Ella potrà contare, oltre che sulle preghiere dei fedeli cattolici, sul partecipe pensiero di innumerevoli persone, in Italia come da ogni parte del mondo, siano essi credenti o non credenti. Rinnovo a Vostra Santità il più sincero augurio di una serena convalescenza, e di pronto e completo ristabilimento".